Star Asia Investment Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Star Asia Investment Corp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 57260,5 JPY lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 57600 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von +0,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (57838 JPY) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,41 Prozent Abweichung) eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Star Asia Investment Corp daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Star Asia Investment Corp konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (52) zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Werte und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Star Asia Investment Corp.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber der Star Asia Investment Corp eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält das Unternehmen von der Redaktion insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.