Star Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normalisiert. Der Star-RSI liegt bei 40,53, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 56,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Star keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder im Stimmungsbild der Marktteilnehmer in sozialen Medien, noch in der Stärke der Diskussion gab es signifikante Unterschiede. Daher erhält Star in diesen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Star bei 10,93 USD liegt, was einer Entfernung von -12,42 Prozent vom GD200 (12,48 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 11,96 USD liegt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Star-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Star daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ergibt sich für Star insgesamt ein Rating von "Neutral", mit einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.