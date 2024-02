Star Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs des Unternehmens Star hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 20,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -2,03 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +22,78 Prozent für Star bedeutet. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat Star mit einer Rendite von -2,03 Prozent im letzten Jahr um 22,78 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Aufgrund dieser Überperformance wurde dem Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating verliehen.

In der technischen Analyse wird die Star-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 12,53 USD, während der Kurs der Aktie bei 11,32 USD liegt, was einer Abweichung von -9,66 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 12,14 USD um -6,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Star-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 54,46 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Star-Aktie.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen im Netz rund um die Aktie von Star durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt. Daher wird die Aktie von Star insgesamt als "Gut" eingestuft.