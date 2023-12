Star Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnittskurs der Star-Aktie bei 12,74 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,17 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um -4,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 12,29 USD, was einer Abweichung von -0,98 Prozent entspricht und die Aktie auch hier als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche hat die Star-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,75 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +15,92 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 4,83 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat die Star-Aktie mit einer Rendite von 20,75 Prozent eine Überperformance von 15,92 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Star. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Star-Aktie beträgt aktuell 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Star-Aktie.