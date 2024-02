Star Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Star-Aktie wird aus charttechnischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 12,42 USD, während der aktuelle Kurs bei 10,99 USD liegt, was einer Abweichung von -11,51 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 11,78 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -6,71 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Star-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Star-Aktie beträgt 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 53,22 im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Star-Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Star-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,75 Prozent erzielt, was 19,98 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger äußerten sich größtenteils positiv über das Unternehmen Star, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung für die Star-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Branchenvergleich des Aktienkurses und der Anlegerstimmung.