StarTek Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie von Startek bietet derzeit keine Dividendenrendite, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen zu einem geringeren Ertrag führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen positiver und sechs Tagen negativer Kommunikation. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in letzter Zeit verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit Startek, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Startek-Aktie um +25,64 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Analysten haben der Startek-Aktie in den letzten 12 Monaten einmal eine positive Einschätzung und kein negatives Rating vergeben, was langfristig zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs erwarten sie eine Entwicklung von 13,38 Prozent, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt erhalten die Bewertungen der institutionellen Analysten ein "Gut"-Rating für die Aktie von Startek.