StarTek Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung und werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Startek wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Startek zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Startek daher die Note "Gut".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Startek ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Startek-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,56, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,43, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Startek auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,29 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,29 % in der Branche IT-Dienstleistungen bedeutet. Der niedrige Ertrag führt daher zur Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse ist die Startek derzeit ein "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft in Höhe von 3,51 USD, womit der Kurs der Aktie (4,36 USD) um +24,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,33 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,69 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".