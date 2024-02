StarPowermiconductor Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI für die Starpower Semiconductor liegt bei 14,43, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 60 für die Starpower Semiconductor, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Ein weiterer wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Analyse der Stimmung und des Buzz-Faktors für die Aktie von Starpower Semiconductor ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Starpower Semiconductor blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In technischer Hinsicht ist die Starpower Semiconductor derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 193,03 CNH, womit der Kurs der Aktie (140,05 CNH) um -27,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 160,99 CNH zeigt eine Abweichung von -13,01 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit in technischer Hinsicht ein Rating "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Diskussion war an fünf Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Starpower Semiconductor. Als Resultat bewerten wir die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.