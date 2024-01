StarPowermiconductor Aktie: So kann es weitergehen!

Die technische Analyse der Starpower Semiconductor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 209,81 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 166,19 CNH, was einer Abweichung von -20,79 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (178,36 CNH) wird vom aktuellen Schlusskurs unterschritten (-6,82 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt eine insgesamt positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird.

Anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird festgestellt, dass die Starpower Semiconductor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, während nur an zwei Tagen eine negative Stimmung herrschte. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen, was zur Gesamtbewertung "Gut" führt.