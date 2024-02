StarPowermiconductor Aktie: Schlimme Zeiten!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Es gab keine deutlichen Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde in den Gesprächen der Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Starpower Semiconductor gesprochen. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von Starpower Semiconductor innerhalb von 7 Tagen überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 2,14. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 60, was als neutral betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Starpower Semiconductor derzeit bei 192,52 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 140,46 CNH liegt, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -27,04 Prozent besteht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 160,26 CNH liegt, ergibt sich eine Differenz von -12,35 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".