StarPowermiconductor Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse der Starpower Semiconductor zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 194,88 CNH, während der Aktienkurs bei 138,85 CNH um -28,75 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Bewertung "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 163,79 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses von -15,23 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Starpower Semiconductor ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. In den vergangenen Tagen war das Interesse an der Aktie jedoch weder besonders positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Starpower Semiconductor liegt bei 42,6, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,54 und bestätigt ebenfalls die Einschätzung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Starpower Semiconductor in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.