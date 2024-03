StarHub-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Starhub":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Starhub-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Starhub ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,39 auf, was 41 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI-Wert von 40 für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25-Wert von 50 für einen Zeitraum von 25 Tagen führen zu einer Einstufung als "Neutral" auf Basis der relativen Bewegung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die positive Einschätzung bestätigt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.