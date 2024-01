StarHub Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Starhub-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 1,05 SGD bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,11 SGD, was einem Unterschied von +5,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,07 SGD, was einer Steigerung von +3,74 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Starhub-Aktie eine Rendite von 5,93 Prozent. Innerhalb des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt die Aktie damit um 17,46 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt -7,46 Prozent, wobei Starhub aktuell 13,39 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Starhub war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Starhub liegt bei 33,33, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".