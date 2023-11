StarHub Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Starhub eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und einen negativen Tag. An drei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Starhub daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Starhub-Aktie beträgt 1,04 SGD. Der letzte Schlusskurs (1,08 SGD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+3,85 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Starhub somit eine "Neutral"-Bewertung. Ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt zeigt, dass auch hier der letzte Schlusskurs (1,07 SGD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,93 Prozent). Daher erhält die Starhub-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend wird Starhub auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starhub liegt bei einem Wert von 24. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" (KGV von 20,5) über dem Durchschnitt (ca. 20 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Starhub damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Branchenvergleich Aktienkurs: Starhub erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um -5,35 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,36 Prozent im Branchenvergleich für Starhub bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,07 Prozent im letzten Jahr. Starhub lag 22,08 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.