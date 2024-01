StarHub Aktie: Ruhe bewahren!

Die Starhub-Aktie wird von Experten als "Neutral" bewertet, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von +3,81 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +0,93 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Starhub-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Starhub positiv bewertet. Die Diskussionsintensität hat in den letzten Monaten zugenommen, und auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Starhub-Aktie beträgt 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 47,06 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen vor allem positive Kommentare und Themen rund um die Starhub-Aktie veröffentlicht, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für die Starhub-Aktie.