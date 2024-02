StarHub Aktie: Eine neue Chance!

Die Analyse von Starhub zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Starhub als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 14,15 insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste", der 30,1 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bei der Untersuchung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Starhub zeigt sich, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Starhub-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Starhub in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +18,37 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Performance von Starhub um 23,16 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Starhub in verschiedenen Bereichen gute Bewertungen erhalten hat, trotz einiger negativer Ausprägungen in der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet.