StarHubADR Aktie: Lieber erstmal halten!

Das letzte Jahr für Starhub Aktien

Der Aktienkurs von Starhub hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ein gutes Ergebnis erzielt. Mit einer Rendite von 5,93 Prozent liegt Starhub mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die bei -10,21 Prozent liegt, hat Starhub mit 16,14 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Starhub derzeit bei 1,04 SGD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 1,07 SGD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +2,88 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,07 SGD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Demnach ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz wird ebenfalls betrachtet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine eher schwache Aktivität und kaum Änderungen. Daher erhält Starhub insgesamt ein "Schlecht"-Wert in dieser Kategorie.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Starhub liegt bei 71,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,63, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht" für Starhub.