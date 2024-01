StarHubADR Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Starhub-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 1,05 SGD, während der aktuelle Kurs bei 1,09 SGD liegt - eine Abweichung von +3,81 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,08 SGD weist mit einer Abweichung von +0,93 Prozent auf einen ähnlichen Wert hin. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Starhub. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt Starhub mit einer Rendite von 5,93 Prozent mehr als 16 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,46 Prozent verzeichnet, liegt Starhub mit 13,39 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Anleger-Stimmung zeigt, dass Starhub in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet wurde. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen in den vergangenen Tagen sprach ebenfalls überwiegend positive Themen rund um den Wert an. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Insgesamt erhält die Starhub-Aktie anhand dieser verschiedenen Bewertungskategorien ein insgesamt "Gut"-Rating.