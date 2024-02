StarGames ist offizieller Premium-Partner des Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix 2024

Wien (ots) -StarGames.de, ein deutschlandweit führender Anbieter im Bereich Online-Glücksspiel, verkündet stolz seine Premium-Partnerschaft mit dem diesjährigen 37. Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix, der vom 11. bis 14. Juli 2024 jede Menge PS und Entertainment der Spitzenklasse auf den Nürburgring bringen wird.Starke Markenpräsenz. Als einer der Hauptsponsoren des Events wird das StarGames-Logo auf dem Eventgelände des Fahrerlagers, einschließlich der Hauptbühne in der Mühlenbachschleife, prominent platziert sein. Ein eigens gestalteter StarGames-Stand im Fahrerlager auf dem Event-Areal wird für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Fans haben dort die Möglichkeit, an einem Glücksrad zu drehen und Preise – darunter Goodie-Bags und andere attraktive Gewinne – zu ergattern.Max Hopp, ein von StarGames gesponserter deutscher Darts-Profi und Sieger eines PDC-Pro-Tour-Turniers, wird ebenfalls vor Ort sein. Besucher:innen des Event-Areals haben die einmalige Gelegenheit, den charismatischen Sportler und Kommentator zu treffen und gegen ihn Darts zu spielen. Die besten Spieler:innen des Tages qualifizieren sich für das Finalevent auf der StarGames-Festivalbühne und spielen am Hauptabend, dem 13. Juli, vor ca. 18.000 Zuschauer:innen das StarGames-Truck-Grand-Prix-Darts-Finale gegen Max Hopp. Wir freuen uns auf eine aufregende Show und ein actiongeladenes Event!StarGames plant außerdem schon vorab eine Ticketverlosung, um manchen Fans die Teilnahme an diesem spektakulären Rennwochenende zu ermöglichen.László Pados, Brand Manager von StarGames, über die Partnerschaft: „Wir alle bei StarGames sind begeistert, diese Partnerschaft bekannt geben zu können. Gemeinsam werden wir eine atemberaubende Rennveranstaltung auf die Straße bringen, die die Herzen aller Motorsportfans höherschlagen lassen wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer Marke StarGames sowie mit unserem Darts-Profi-Partner Max Hopp, der vor Ort auftreten wird, unvergessliche Momente für zahlreiche Motorsportbegeisterte schaffen werden. Wir freuen uns darauf, diese spannende Reise gemeinsam anzutreten und die Welt des Truck-Racings näher kennenzulernen.“Georg Fuchs, Veranstalter des 37. Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix, ergänzt: „Mit StarGames haben wir für den ADAC Truck-Grand-Prix einen starken Partner gewonnen, wir freuen uns auf eine großartige Zusammenarbeit! StarGames wird zweifellos dazu beitragen, unser Event zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die Idee, den aufstrebenden Dartsport in unser Event zu integrieren, hat uns schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Die Synergie zwischen Trucker-Kult und Darts ist offensichtlich und bietet eine faszinierende Möglichkeit, den ADAC Truck-Grand-Prix noch vielfältiger und ansprechender zu gestalten.“Für Informationen und Updates zum Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix besuchen Sie bitte www.truck-grand-prix.de und www.stargames.de/de/blog.Pressekontakt:Jan ChudikSenior Marketing Communications ManagerGreentube GmbHWiedner Hauptstrasse 941050 WienTel: +43 676 5209838www.greentube.comOriginal-Content von: Greentube, übermittelt durch news aktuell