Star7 Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Star7 Sp-Aktie wird derzeit mit gemischten Bewertungen aus charttechnischer Sicht betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -4,46 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +12,66 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Star7 Sp in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Star7 Sp zeigt sich ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen ebenfalls weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Star7 Sp, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass sie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 11,54 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 30, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist, und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".