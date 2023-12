Star7 Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei der Star7 Sp-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Somit erhält Star7 Sp auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, zeigt sich, dass die Star7 Sp-Aktie derzeit überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 18 liegt. Auf längere Sicht, bezogen auf die letzten 25 Handelstage, ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Star7 Sp-Aktie bei 7,19 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 6,35 EUR beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -11,68 Prozent und zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 6,06 EUR, was einer Distanz von +4,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Star7 Sp von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".