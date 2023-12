Star7 Aktie: In Lauerstellung

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Star7 Sp-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Diskussionsintensität weder besonders hoch noch niedrig, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht insgesamt eine positive Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Star7 Sp. Die Diskussionen der letzten beiden Wochen waren geprägt von positiven Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Bezüglich des Relative Strength-Index (RSI) beläuft sich die Ausprägung des RSI für Star7 Sp auf 40,74, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Des Weiteren ergibt auch der RSI25 mit einem Wert von 43,55 für die letzten 25 Tage eine Einstufung als neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Star7 Sp-Aktie mit 6,6 EUR 7,17 Prozent unter dem GD200 liegt, was auf ein schlechtes Signal hindeutet. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 6,12 EUR auf, was einem Abstand von +7,84 Prozent entspricht und somit ein gutes Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Star7 Sp-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.