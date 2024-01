Star7 Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Star7 Sp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,03 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,95 EUR, was einem Rückgang von 1,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,18 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt mit einem Plus von 12,46 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 23,08, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 28, was ebenfalls als Signal für eine Überverkaufung gilt und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über die Aktie von Star7 Sp veröffentlicht wurden. Obwohl das Interesse an positiven oder negativen Themen in den letzten Tagen nicht stark war, führt dies insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.