Star7 Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Star7 Sp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 6,76 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,25 EUR steht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,54 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 6,63 EUR, was einem Abstand von -5,73 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Star7 Sp wurden in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird insgesamt eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Star7 Sp-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 33 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 73,68, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die RSI-Analyse der Star7 Sp-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung oder Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Star7 Sp-Aktie daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.