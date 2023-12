Stantec Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Stantec hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 64,74 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt um 5,83 Prozent, was bedeutet, dass Stantec eine Outperformance von +58,91 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,68 Prozent, und Stantec übertraf diesen Durchschnittswert um 62,06 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhielt Stantec in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktivität von Stantec in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt erhielt Stantec in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stantec bei 32,64, was über dem Branchendurchschnitt von 29,35 liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wurde die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen von Analysten für Stantec in den letzten zwölf Monaten ergaben 8 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führte. Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 6 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führte. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 112 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Stantec-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.