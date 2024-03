Stantec Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stantec-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung erlebt. Mit einem aktuellen Kurs von 112,87 CAD liegt sie 19,02 Prozent über dem GD200 (94,83 CAD), was ein "Gut"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 109,49 CAD, was einem Abstand von +3,09 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Stantec-Aktie jedoch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Stantec-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,18 Prozent erzielt, was 42,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Rendite mit 39,24 Prozent über dem Durchschnitt von 1,94 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Stantec-Aktie mit einem aktuellen KGV von 34 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" als überbewertet einzustufen. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stantec liegt bei 52,38, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.