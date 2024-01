Stantec Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Stantec verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 64,74 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt um 12,6 Prozent, was bedeutet, dass Stantec im Branchenvergleich um +52,15 Prozent überperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,21 Prozent, wobei Stantec um 57,53 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Stantec ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm zu, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Stantec im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0,88 % aus, was 1,64 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52 %. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für die Stantec-Aktie ist derzeit "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 8 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kurzfristig betrachtet liegt die Einschätzung bei 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 114,1 CAD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 6,03 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Stantec eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.