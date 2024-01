Stanmore Coal Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Stanmore diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stanmore mit einem Wert von 2,92 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Das Branchen-KGV liegt bei 49,66, was einer Unterbewertung von 94 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Stanmore neutral bewertet wird. Der RSI7 liegt bei 60,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 39,22, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Stanmore verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Stanmore daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

