Stanmore Coal Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die australische Bergbaufirma Stanmore zahlt derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,83 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,83 %. Dadurch wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Stanmore-Aktie bei 3,82 AUD, was einen Abstand von +1,33 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage um +20,13 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stanmore beträgt derzeit 2, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über Stanmore veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.