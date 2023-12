Stanmore Coal Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen mit den Abwärtsbewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Stanmore liegt bei 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 46 für die Stanmore. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin und wird als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Stanmore von 3,89 AUD mit +21,94 Prozent Abstand vom GD200 (3,19 AUD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 3,8 AUD auf, was zu einem Abstand von +2,37 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Stanmore-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Stanmore diskutiert, mit nur zwei neutralen Tagen und keinen negativen Diskussionen. Aktuell zeigen auch die letzten ein bis zwei Tage ein vorwiegend positives Interesse der Anleger, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 2,92 für Stanmore, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 49,32. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.