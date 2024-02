Stanley Electric Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse der Stanley Electric-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2553,31 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2617,5 JPY weicht somit um +2,51 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 2551,09 JPY nahe am letzten Schlusskurs (+2,6 Prozent) und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Stanley Electric-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Stanley Electric daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zu Stanley Electric zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stanley Electric-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating für die Stanley Electric-Aktie.