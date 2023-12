Stanley Electric Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stanley Electric-Aktie wird durch eine technische Analyse bewertet, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Der Durchschnittswert des Schlusskurses liegt bei 2576,01 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2661,5 JPY, was einem Unterschied von +3,32 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Zusätzlich wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 2423,2 JPY liegt, was über dem letzten Schlusskurs (+9,83 Prozent) liegt. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird Stanley Electric daher in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf Stanley Electric wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit stabil, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 57, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,7 ebenfalls neutral. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird daher das RSI-Rating für die Stanley Electric-Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, weshalb die Einschätzung der Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" ausfällt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Stanley Electric-Aktie hinsichtlich der Anleger-Stimmung.