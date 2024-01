Stanley Electric Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers aufzeigt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stanley Electric-Aktie beträgt aktuell 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Stanley Electric.

Die Anleger-Stimmung bei Stanley Electric ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Stanley Electric, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Stanley Electric-Aktie zeigt unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Neutral", während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Stanley Electric-Aktie gemäß der verschiedenen Analysefaktoren ein insgesamt "Gut"-Rating.