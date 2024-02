Stanley Electric Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stanley Electric-Aktie zeigt einen Wert von 72 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert für die letzten 25 Tage bei 66,45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stanley Electric-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2549,77 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2553,5 JPY liegt, was zu einer geringfügigen Abweichung von +0,15 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 2546,17 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,29 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung für Stanley Electric. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung nur geringfügige Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Stanley Electric in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Stanley Electric basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.

