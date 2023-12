Stanley Black & Decker Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Stanley Black & Decker wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 5,06 Punkten, was darauf hinweist, dass Stanley Black & Decker überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Stanley Black & Decker überverkauft ist (Wert: 27,95), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Stanley Black & Decker-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 86,49 USD. Der letzte Schlusskurs (101,49 USD) weicht somit um +17,34 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 86,6 USD um +17,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stanley Black & Decker-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten haben die Stanley Black & Decker-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auch wenn im letzten Monat keine Analystenupdates zu Stanley Black & Decker vorliegen, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 92,86 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 101,49 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -8,51 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Stanley Black & Decker insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Stanley Black & Decker mit einer Rendite von 18,72 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 13,81 Prozent, wobei Stanley Black & Decker mit 4,91 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.