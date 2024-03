Stanley Black, Decker Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt. Für die Stanley Black & Decker-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,16 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Aktivität der Beiträge im Internet mittelmäßig ist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Stanley Black & Decker war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Stanley Black & Decker-Aktie derzeit sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Der Kurs liegt 3,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 4,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Aktie von Stanley Black & Decker ist ebenfalls "Neutral", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 3 eine neutrale Bewertung abgegeben haben. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 86,67 USD, was einer Erwartung von -8,48 Prozent entspricht.

Insgesamt wird die Stanley Black & Decker-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren als "Neutral" eingestuft.