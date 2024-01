Stanley Black, Decker Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für Stanley Black & Decker einen Wert von 73,37 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Analysteneinschätzung für Stanley Black & Decker ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 2 Kaufempfehlungen, 5 Halteempfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen von Analysten ausgesprochen wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 92,86 USD, was einer prognostizierten Wertentwicklung von -2,78 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber dem Unternehmen wurde sowohl anhand von Kommentaren in sozialen Medien als auch durch die Betrachtung von Handelssignalen analysiert. Dabei wurden überwiegend negative Kommentare zu Stanley Black & Decker festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt. Die Handelssignale hingegen deuten auf eine positive Bewertung hin, wodurch die Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Stanley Black & Decker im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,7 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 1349,54 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.