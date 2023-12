Stanley Black, Decker Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Resolute Mining":

Die Analystenbewertung für die Stanley Black & Decker-Aktie liegt derzeit bei "Neutral". Diese Bewertung basiert auf 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten zu Stanley Black & Decker im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 92,86 USD hat die Aktie ein Abwärtspotenzial von -6,02 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 98,81 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Stanley Black & Decker eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 18,72 Prozent erzielt, was 127,79 Prozent unter dem Durchschnitt von 146,51 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 237,92 Prozent, wobei Stanley Black & Decker aktuell 219,2 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren eine überwiegend negative Stimmung rund um Stanley Black & Decker. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen und Themen angesammelt, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum auch acht Handelssignale ermittelt, von denen 5 als gut und 3 als schlecht eingestuft wurden. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Stanley Black & Decker bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Stanley Black & Decker-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 66,75 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25-Wert von 39 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Stanley Black, Decker-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Stanley Black, Decker jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Stanley Black, Decker-Analyse.

Stanley Black, Decker: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...