Stanley Black, Decker Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von Stanley Black & Decker hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von 10,58 Prozent, was mehr als 225 Prozent darunter liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 390,35 Prozent verzeichnete, liegt Stanley Black & Decker mit 379,77 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Aktie von Stanley Black & Decker langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als gut, 3 als neutral und 0 als schlecht eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Stanley Black & Decker vor. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 88,75 USD, was einer Erwartung von -0,68 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Stanley Black & Decker festgestellt. Dies ist das Ergebnis der Auswertung sozialer Medien, die auf eine Tendenz zu besonders negativen Themen hinweist. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt wird Stanley Black & Decker in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Stanley Black & Decker in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dennoch standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 1 positive Handelssignale, was insgesamt zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.