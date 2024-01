Stanley Black & Decker Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Reliability":

Der aktuelle Kurs der Stanley Black & Decker-Aktie liegt bei 96,89 USD und zeigt eine Entfernung von +10,1 Prozent vom GD200 (88 USD), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der eine mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 92,73 USD auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,49 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Stanley Black & Decker als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen rund um Stanley Black & Decker in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 8 Handelssignale ermittelt, davon ergaben sich 3 "Gut"- und 5 "Schlecht"-Signale. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,7 Prozent, was 1346,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 2307,57 Prozent, wobei Stanley Black & Decker aktuell 2273,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Stanley Black & Decker-Aktie abgegeben, wovon 2 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Damit ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 92,86 USD. Dies deutet auf ein Abwärtspotential von -4,16 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Stanley Black & Decker somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.