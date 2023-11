Stanley Black, Decker Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Stanley Black & Decker hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,89 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor 26,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinenbauunternehmen beträgt 13,25 Prozent, wobei Stanley Black & Decker derzeit um 8,36 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Stanley Black & Decker bei 91,46 USD, was +8,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +6,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Daher wird die Aktie kurzfristig als "Gut" und langfristig als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzungen wider, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung des Unternehmens führt. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, und es wurden insgesamt acht Handelssignale ermittelt, davon 4 Gut- und 4 Schlecht-Signale, was zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt.

Analytiker bewerten die Aktie von Stanley Black & Decker auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht. Die durchschnittliche Analystenerwartung für das Kursziel liegt bei 92,86 USD, was einer Erwartung von 1,53 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.