Stanley Black & Decker Aktie: Finger weg?

Die Aktie von Stanley Black & Decker hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 1349,54 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 2308,51 Prozent, wobei Stanley Black & Decker aktuell 2274,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und Meinungen in den sozialen Medien zu Stanley Black & Decker waren überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut" Bewertung.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer weiteren "Schlecht" Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher auch hier die Einstufung "Schlecht" gilt. Bei einer Betrachtung über einen längeren Zeitraum ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung der Aktie von Stanley Black & Decker.