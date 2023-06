Stanley Black, Decker Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Am 21.06.2023, 11:34 Uhr notiert die Aktie Stanley Black & Decker mit dem Kurs von 89.38 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Stanley Black & Decker entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Stanley Black & Decker. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Stanley Black & Decker daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Stanley Black & Decker von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Stanley Black & Decker verläuft aktuell bei 81,53 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 89,38 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +9,63 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 82,01 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Stanley Black & Decker-Aktie der aktuellen Differenz von +8,99 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Stanley Black & Decker heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 35,76 Punkten, zeigt also an, dass Stanley Black & Decker weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Stanley Black & Decker ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,35). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Zusammen erhält das Stanley Black & Decker-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.