Stanley Black & Decker Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Einschätzung von Aktienkursen durch Analysten basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Bei der Betrachtung von Stanley Black & Decker auf sozialen Plattformen stellten unsere Analysten fest, dass die vorherrschenden Kommentare überwiegend negativ waren. Interessanterweise wurden jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Stanley Black & Decker in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Hierbei ergaben sich neun konkret berechnete Signale, von denen alle als "Gut" bewertet wurden. Somit wird auch auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung vergeben. Insgesamt wird Stanley Black & Decker daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Bei Stanley Black & Decker wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 86,67 USD für den Schlusskurs der Stanley Black & Decker-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 97,1 USD, was einer Abweichung von +12,03 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (87,77 USD) liegt mit einer Abweichung von +10,63 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der langfristigen Meinung von Analysten wird die Stanley Black & Decker-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf 2 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird das Kursziel der Aktie auf 92,86 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -4,37 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die gesamte Analysteneinschätzung als "Neutral" bewertet.