Stanley Agricultural Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Aktienkurs von Stanley Agricultural hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,55 Prozent erzielt, was 13,98 Prozent über dem Durchschnitt von -7,43 Prozent liegt. Dieser Vergleich bezieht sich auf Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien". Im Bereich "Chemikalien" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -7,43 Prozent, wobei Stanley Agricultural aktuell 13,98 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,8 Prozent und liegt damit 1,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent in der Branche "Chemikalien". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Stanley Agricultural-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stanley Agricultural-Aktie beträgt aktuell 65, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft (Wert: 45,26), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Stanley Agricultural wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Messung der Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", basierend auf der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben.