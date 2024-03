Stanley Agricultural Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stanley Agricultural hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -23,55 Prozent gefallen, was für Stanley Agricultural eine Outperformance von +23,57 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite von -23,55 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 23,57 Prozent erzielt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Stanley Agricultural in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Stanley Agricultural mit einem Wert von 11,97 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der fundamentalen Bewertung der Aktie, weshalb sie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ist die Aktie momentan weder "überkauft" noch "überverkauft", wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine neutrale Bewertung hin. Dies führt insgesamt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt lässt sich die Stanley Agricultural sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht als neutral bewerten. Trotzdem zeigt die Aktie eine gute Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche, was für Anleger positiv sein könnte.