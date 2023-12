Stanford Professorin fordert massive öffentliche Investitionen in KI-Forschung

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Stanford-Professorin Fei-Fei Li betont die Notwendigkeit massiver öffentlicher Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI) Forschung. Ihrer Ansicht nach sollte sich die Regierungsbehörde nicht nur auf Investitionen in Forschung, Cloud und Datenspeicher konzentrieren, sondern auch eine ‘Moonshot’-Mentalität einnehmen, um in nationale Institute und Personal zu investieren.

Li äußert ihre Sorge hinsichtlich der marginalisierten Rolle des öffentlichen Sektors im Bereich KI. Sie [...] Hier weiterlesen