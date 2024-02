Standex Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aktie von Standex weist eine Dividendenrendite von 0,78 Prozent auf, was 16,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" ist die Aktie daher weniger rentabel und wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In den letzten 12 Monaten hat Standex eine Performance von 51,96 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies jedoch eine Underperformance von -355,3 Prozent, da ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 407,27 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 244,33 Prozent hatte, liegt Standex mit 192,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Standex besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird Standex auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 145,35 USD, während der Kurs der Aktie (163,12 USD) um +12,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 150,17 USD entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +8,62 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.