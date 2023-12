Standex Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Banken auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Bei Standex haben wir die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht, um ein langfristiges Bild über die Stimmungslage zu erhalten. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Standex war jedoch positiv, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" ergibt sich, dass Standex im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,76 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in derselben Branche liegt Standex jedoch 97,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 238,76 Prozent, wobei Standex aktuell 189 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung rund um Standex überwiegend positiv ist und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Standex im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 0,74 % auf, was 16,24 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 16,97 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenpolitik von Standex als "Schlecht" eingestuft.