Standex Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analystenbewertung für Standex sieht positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben wurden. Auch die jüngsten qualifizierten Analysen ergaben eine positive Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 157,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 2,27 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die allgemeine Anlegerstimmung sind ebenfalls positiv. Die Nutzer der Plattformen haben überwiegend positive Themen über Standex diskutiert, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Standex. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich zur Branche wird für jeden Euro Gewinn von Standex nur 19,25 Euro bezahlt, was 39 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.